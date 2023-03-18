Aydın'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 09 AHM 849 plakalı motosiklet, Güzelçamlı Mahallesi'nde N.K yönetimindeki 35 AEN 780 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle sürüklendi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklenme anı yer aldı.





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