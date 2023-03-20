Aydın Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 53 liradan, en yüksek 68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 68,88 78,83 Kuru incir 53,00 68,00 Salamuralık zeytin 16,00 16,00 St1 mahlıç 40,00 41,00





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.