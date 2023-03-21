Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 169 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.









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