Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 169 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.