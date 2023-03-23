Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 59,41 lira, en yüksek 72,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 67,00 77,50 Kuru incir 59,41 72,28 Yeşil salamura zeytin 25,00 27,00





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