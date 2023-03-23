Aydın'da evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde evden hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bağarası Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumlarından şüphelendikleri çuval taşıyan 2 kişiyi durdurdu.
Çuvalları inceleyen ekipler, 16 bakır tabak, 5 bakır kazan, 18 bakır tepsi, 7 gümüş yüzük ve 1 gümüş kol saati ele geçirdi.
Eşyaları A.B'ye ait evden çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.