Germencik'te şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş çıkışına izin verilmiyor

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde şap vakaları nedeniyle ilçeye hayvan giriş çıkışları durduruldu.

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mesudiye Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi sonrası tüm mahallelerde hayvan giriş çıkışlarını geçici olarak yasakladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin aşılama çalışmalarına başladıkları öğrenildi.

Jandarma ve polisin mahalle girişlerinde denetimleri sürüyor.

Belediye ekiplerince de numune alınan işletmenin çevresi dezenfekte ediliyor.

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