Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Natürel ham zeytinyağı 67,50 67,50 Kuru incir 41,00 70,00 Sızma zeytinyağı 88,00 88,00





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