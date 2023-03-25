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Hatay'dan gelen yardım tırından çıkan kedi Aydın Ticaret Odasının maskotu oldu

AA

Hatay'dan gelen yardım tırından çıkan kedi Aydın Ticaret Odasının maskotu oldu

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Hatay seferinin ardından Aydın'a dönen bir yardım tırının dorsesinden çıkan kediyi Aydın Ticaret Odası sahiplendi.

Aydın Ticaret Odası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere, ilk günden itibaren yardım ulaştırdı.

Odaya ait tanıtım tırı da yardım malzemelerinin sevkiyatında kullanıldı. Son olarak 17 Mart'ta Hatay'a giden tanıtım tırı, döndükten sonra kurumun önüne park edildi.

Tır şoförü, dorseden gelen ses üzerine yaptığı arama sonucu bir bölmeye saklanmış kediyi gördü.

Ayağında yara izleri bulunan ve bitkin durumdaki kedi veterinere götürüldü.

Tıra Hatay'dan bindiği düşünülen kediye "Şans" ismi verildi.

Oda Başkanı Hakan Ülken ve çalışanların sahip çıktığı kedi, kurumun maskotu haline geldi.

AA muhabirine açıklama yapan Ülken, hayvan dostu bir oda olduklarını, bahçelerinde 4 köpek ve kuşlara baktıklarını söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğini ileten Ülken depremlerde hayvanların da zarar gördüğüne dikkat çekti.

- "Geldiği zamanlarda çok ürkekti"

Şans'ın da Hatay'dan gelen tırdan çıktığını, yaralı olmasından enkazda kaldığını düşündüklerini anlatan Ülken şöyle devam etti:

"Çıkmış gelmiş, başımızın üstünde yeri var. Odanın maskotu haline geldi, depremzede kedimiz oldu. Geldiği zamanlarda çok ürkekti. Muhtemelen bir ev kedisi, sürekli sevilmek istiyor, binanın her tarafında geziyor. Üyelerimiz işlem yapacakları kata girerken onlara eşlik ediyor, Odanın maskotu haline geldi. Depremden bize bir acı tatlı bir hatıra diyelim.

Depremden kurtulduğu için şanslı. Bir de burada ekmek elden su gölden, iyi de bakılıyor. Herkes seviyor o anlamda da şanslı. Sonrasında da şanslı olsun dedik. Adını öyle Şans koyduk."

Şans'ın Oda çalışanları ve üyelerin sevgisini kazandığını, tanıyanların her gün onun nerede olduğunu sorduğunu anlatan Ülken, kedinin deprem travmasını atlattığını düşündüklerini sözlerine ekledi.

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