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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da trafikte çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA

Aydın'da trafikte çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde trafikte R.Y, B.O. ile M.C.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, R.Y'nin silahla ateş ettiği B.O ve M.C.O. yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan A.E.C'nin ise R.Y'nin silahın kabzasıyla vurması sonucu yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan B.O'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan R.Y'nin tabancayla ateş ettiği ve ardından kavgaya karıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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