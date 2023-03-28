Aydın'da hafif ticari aracın çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Konak Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki C.N.B'ye, M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan C.N.B, ağır yaralandı.



112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.N.B. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü M.G, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Hafif ticari aracın kız çocuğuna çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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