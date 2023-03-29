Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ata Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 55 gram kokain, 18 gram skunk, 97 hap, 71 gram sentetik uyuşturucu, anahtarlık şeklinde tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 826 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.A. ile S.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.