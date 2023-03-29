Aydın'da dolandırıcılıktan 135'er yıla kadar hapsi istenen çiftin yargılaması sürüyor

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AYDIN (AA) - Aydın'da kripto para borsasında yüksek kar vadederek 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve 135'er yıla kadar hapis cezaları istenen çiftin yargılandığı davada bilirkişi heyeti, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarıyla müşteki hesapları arasında yoğun hareket tespit etti.

8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan S.G.Y. ile eşi O.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Duruşmada, bilirkişi heyetinin S.G.Y'ye ait banka ve kripto para hesapları üzerinde yaptığı inceleme raporları sunuldu.

Raporda, şüpheli S.G.Y'nin banka hesaplarıyla müşteki hesapları arasında yoğun para trafiğinin dikkati çektiği, bu hesaptan kripto para hesabına da para yönlendirildiğinin saptandığı belirtildi.

S.G.Y'nin kendisini kripto para uzmanı gibi göstererek müştekileri uygun fiyatla alım yapabildiğine ikna ettiği, elden ve banka hesapları aracığıyla para kabul ettiği, güven kazanmak için zaman zaman ödeme yaptığının belirtildiği raporda kripto para borsasındaki oynaklıkla kontrolü kaybeden şüphelinin müştekilere ödeme yapamaz duruma geldiği savunuldu.

Raporda şüpheli S.G.Y'nin eylemlerinin "hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak" olarak tanımlanan yatırım hizmeti dolandırıcılığı kapsamında olduğu öne sürüldü.

O.Y'nin eşi S.G.Y'nin de eylemlerinde ortak suç işleme iradesi ile hareket ettiği, dolayısıyla suça iştirak ettiği savunuldu.

Duruşmada savunma yapan çift, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma, 20 Haziran'a erteledi.

- Olay

Aydın'da, aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 27 kişi, kripto para borsasında yüksek kar vadederek kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri S.G.Y'den şikayetçi olmuştu. S.G.Y, düzenlenen operasyonda 8 Kasım 2019'da Bursa'da yakalanmıştı. Tutuklanan S.G.Y, daha sonra serbest bırakılmış, O.Y'nin de ifadesine başvurulmuştu. Şüphelilerin piyasadan yaklaşık 3 milyon lira topladığı öne sürülmüştü.

Çift hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların hileli davranışlarla müştekileri aldatıp menfaat temin ederek dolandırıcılık suçunu işledikleri öne sürülerek 135'er yıla kadar hapisleri istenmişti.

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