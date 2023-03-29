Aydın'da çantasında sahte döviz bulunan zanlı gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çantasında sahte döviz bulunan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda şüphe üzerine İ.U'yu durdurdu.



İ.U'nun çantasında yapılan aramada 1000 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu.

Gözaltına alınan İ.U. işlemleri için emniyete götürüldü.



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