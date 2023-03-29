GÜNCELLEME - Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ata Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, 55 gram kokain, 18 gram skunk, 97 hap, 71 gram sentetik uyuşturucu, anahtarlık şeklinde tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 826 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. ile S.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.