Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik kent genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 167 gram sentetik uyuşturucu, 542 gram toz esrar, 427 sentetik ecza, 24 kök kenevir, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, bilgisayar ile 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevkini görüntülemek isteyen gazetecilere, zanlıların yakınları darp girişiminde bulundu. Haklarında şikayette bulunulan 3 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



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