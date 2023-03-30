Söke'de toplu taşımada görev alacak kadın şoförler aranıyor

AYDIN(AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde toplu taşıma kooperatifi, kadın şoför alımı için iş ilanı verdi.



Söke Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Nazım Ballı, gazetecilere yaptığı açıklamada toplu taşımaya kadın elinin değmesi için harekete geçtiklerini belirtti.



İlçede kadın sürücü sayısının fazla olmasına rağmen toplu taşıma araçlarında hiç kadın şoförün istihdam edilmediğini aktaran Ballı, "Bir ilk olsun ve arkası gelsin diye bu ilanı verdik. 50 aracımız var. Şoför ihtiyacımız var, daha çok kadın şoförlerin gelmesini istiyoruz. Hem erkek hem kadın şoför çalıştıracağız. İlanımıza yoğun bir katılım var. Yaklaşık 30-40 kişi aradı. Burada yüz yüze görüşüyoruz. Herkes memnun." dedi.

İş başvurusu yapanlardan Aysun Hızlan, "Kadınların yapamayacağı iş yoktur diye düşünüyorum. Yeter ki 'ben bunu başarırım' desinler." dedi.

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