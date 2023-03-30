Aydın Gazeteciler Cemiyeti, adliye önünde gazetecilere saldırıyı kınadı

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AYDIN (AA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelileri görüntülemek isteyen gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.

AGC'den yapılan açıklamada bugün gazetecilerin görevlerini yapmak üzere adliyede bulunduğu sırada şüpheli yakınlarının saldırısına uğradığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydın İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonu sonrasında zanlıların Aydın Adliyesine sevki esnasında meslektaşlarımız Burhan Ceyhan, Melek Fırat, Abdurrahman Fırat ile Murat Uçkaç, zanlıların yakınları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda arkadaşlarımız Efeler Polis Merkezi’ne giderek saldırganlardan şikayetçi olmuşlardır. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Unutulmamalıdır ki meslektaşlarımız, anayasal güvence altında olan toplumun haber ve bilgi alma özgürlüğü adına kamu menfaati odaklı işlerini yaparken bu saldırıya uğramıştır."



Açıklamada adliye ve asayiş haberlerini takip eden basın mensuplarına yönelik güvenlik tedbirlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğine işaret edilerek konunun takipçisi olunacağı kaydedildi.

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