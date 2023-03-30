Aydın'da 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, son 2 haftada uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 139 kişiden 10'u tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Mart-26 Mart 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 135 olayda 139 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 4 kilo 315 gram esrar, 373 gram sentetik uyuşturucu, 63 sentetik ecza, 92 gram eroin, 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

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