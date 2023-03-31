Aydın'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman Berberoğlu idaresindeki 09 ZG 344 plakalı otomobil, Aydın-İzmir otoyolunda, önünde seyreden Mevlüt Aktürk’ün kullandığı 35 YNJ 98 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan İsmet Önal ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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