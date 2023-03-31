Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde üstünde sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesinde durdurulan A.A'nin üzerinde 169 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan A.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanana cezaevine gönderildi.

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