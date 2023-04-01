Efeler'de motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dalama Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.
Yeniköy Mahallesi'nde olduğu belirlenen 2 şüpheli, çaldıkları motosikletle yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.