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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'de motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

AA

Efeler'de motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dalama Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.

Yeniköy Mahallesi'nde olduğu belirlenen 2 şüpheli, çaldıkları motosikletle yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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