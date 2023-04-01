Aydın'da evinde yangın çıkan görme engelli yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan görme engelli hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Albayrak Caddesi'nde ilçe stadı karşısındaki 2 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Görme engelli Salih Tekuz'un yaşadığı evde çıkan yangına ilk olarak komşuları müdahale etti.



Evden çıkarılan ve hafif şekilde yaralandığı belirlenen Tekuz, ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.





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