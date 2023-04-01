"Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

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Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı



Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Loda, Planinsec (Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)



Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu)



Setler: 25-22, 25-14, 21-25, 25-27, 15-17



Süre: 141 dakika (26, 23, 29, 36, 27)







AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.



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