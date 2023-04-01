AK Partili Yavuz Söke'de incelemelerde bulundu

Bilim insanları, beyindeki "iç pusulanın" nasıl çalıştığını tespit etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke'de yapımı süren Söke Çayı, TOKİ inşaatı, ilçe stadı ve yeni kaymakamlık binasındaki çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Yavuz, partililerle bir araya gelerek gezdiği TOKİ inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek yapılacak 402 konut içerisinde sosyal donatıların da bulunduğunu, 250 ek TOKİ konutunun yerinin de Ağaçlı Yolu'nda olduğunu belirtti.

Evlerin zemin etütlerinin yapıldığını söyleyen Yavuz, "Bazı yerlerde konuşuluyor evlerimiz depremzedelere verilecek diye öyle bir durum söz konusu değil. Hak sahipleri evler yapılınca evlerini alacaklar." dedi.

Söke Çayının 2. ıslah çalışmasının da ihaleye çıktığını ve kısa zamanda yapılmaya başlanacağını söyleyen Yavuz, çevre düzenlemesi için de kısa sürede ihaleye çıkılacağını belirtti.

Yavuz, ilçe stadının yapımına ilişkin ise "Stadımız yıkılmıyor. İzmir depreminden sonra alınan kararla yenilenecek. Stadımızın kapasitesi 6 bin 844 kişilik olacak. Ayrıca kapalı spor salonumuz 4 bin 300 metre kare olacak. Bin kişilik ve daha organize edilmiş bir yer. 200 milyon lira spor kompleksinin maliyeti. Yapım ve inşaat daha hariç." bilgilerini verdi.

Öte yandan Yavuz, 6 bin 300 metrekarelik alanda yeni yapılması planlanan Hükümet Konağı için 4 Nisan'da ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.