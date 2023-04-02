Aydın'da otomobil çalan kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil çaldığı belirlenen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

Otomobil, Söke ilçesindeki Süleyman Demirel Bulvarı'nda durduruldu. Sürücü E.F. gözaltına alındı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Otomobil, sahibine teslim edildi.

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