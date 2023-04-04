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Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

AA

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da, 7 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 87 kişiden 13'ü tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 73 olayda 87 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 2 kilo 186 gram esrar, 542 gram toz esrar, 560 gram sentetik uyuşturucu, 31 kök Hint keneviri, 438 lyrica, 55 gram kokain, 5 sentetik ecza, 97 ecstasy hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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