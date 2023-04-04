Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, 7 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 87 kişiden 13'ü tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 73 olayda 87 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 2 kilo 186 gram esrar, 542 gram toz esrar, 560 gram sentetik uyuşturucu, 31 kök Hint keneviri, 438 lyrica, 55 gram kokain, 5 sentetik ecza, 97 ecstasy hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

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