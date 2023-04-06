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Germencik'te tele takılan kuş kurtarıldı

AA

Germencik'te tele takılan kuş kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçenin tellerine takılan saksağan kuşu, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik sürdürdüğü besleme çalışmaları kapsamında Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir bahçenin etrafındaki tel örgüye, bir kuşun takıldığını fark etti.

Saksağan kuşu olduğu anlaşılan kuşun ayağı, jandarma tarafından kurtarıldı.

Yarası olmadığı belirlenen kuş, doğaya salındı.

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