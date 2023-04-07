Söke'de yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

Neden bir gün 24 saat, bir saat 60 dakikadır?

AYDIN (AA) - Söke Kaymakamlığı tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başladı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, yetimlere sahip çıkılması ve dünya gündeminden düşmemesi gerektiğini belirterek, "Bizler bugün iftar sofrasında çok özel misafirlerimizle bir araya geldik. Söke ailesi olarak sivil toplum örgütlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber iftar sofrasında paylaşmanın, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmanın mutluluğunu ve güzelliğini tattık. Bu akşam iftarların en güzelini ve anlamlısını yapıyoruz. Devletimizin şefkat eli daima emanetlerimizin üzerinde olacaktır." diye konuştu.

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