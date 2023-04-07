Kuşadası'nda 2 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde 2 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

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