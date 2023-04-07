Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, C.G.A'yı uyuşturucu sattığı sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 8 paket satışa hazır halde sentetik uyuşturucu, 2 paket satışa hazır esrar, kokain, 5 pürmüz çakmak ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 240 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.G.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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