Tuzburgazı Mahallesi'nde yenilenen sağlık evi açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Tuzburgazı Mahallesi'nde yenilenen sağlık evinin açılışı gerçekleştirildi.



Tuzburgazı Mahallesi'nde yaşayan iş insanı Mustafa Akıllı tarafından babası Hacı İbrahim Akıllı adına yenilenen sağlık evinin açılış törenine AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Sağlık Müdürü Esma Gürsoy, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, muhtar Mutlu Akıllı ve vatandaşlar katıldı.



Milletvekili Rıza Posacı yaptığı konuşmada sağlık evinin Tuzburgazı'na hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, sağlık evinin daha konforlu ve modern hale getirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Mustafa Akıllı ise böyle bir yatırım yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah daha fazla yatırım yapmak nasip olur." dedi.



Konuşmaların ardından sağlık evinin açılışı gerçekleştirildi.

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