İzmir ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

İzmir ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İZMİR (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yılında İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta tören düzenlendi.

Konak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahne, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Şahne, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca Türk milleti ebediyen hür yaşasın diye kahramanca asil kanlarını döken aziz şehitlerimizin görev bilincini kendine şiar edinen Türk polisi, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ve ilkeler ışığında vatan nöbetine devam etmektedir. Vatan sevgisinin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu, bizlere öğreten aziz şehitlerimizin izinde her daim azim ve kararlılıkla görev yapan Türk polisi, aziz milletimizin ve İzmirli hemşerilerimizin gönlünde yer almasının haklı gururunu yaşamaktadır. Türk polisi, vatanın birlik ve beraberliği, milletinin huzur ve güvenliği için canını feda etmekten çekinmeyecektir."

Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, emniyet teşkilatı, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde de şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyaretçiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Ekici, Türk polisinin milli ve manevi hassasiyetleri gereği yüksek görev şuuruna sahip olduğunu belirtti.

Türk milletinin polisine her zaman güvendiğini ve her türlü desteği verdiğini aktaran Ekici, "Milletimizin bizlere duyduğu bu güvene layık olmak öncelikli hedefimiz olmaktadır. Türk polisi olarak sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin halkla bütünleşmenin temel anahtarı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Atatürk ilke ve inkılaplarına, hukuk devleti anlayışına ve insan haklarına gönülden bağlı üstün vatan sevgisi ve görev aşkı milli birikimi ve sorumluluk bilinciyle fedakarca görev yaparak hep birlikte teşkilatımızı daha da yücelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.

- Manisa

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği Manisa Şubesi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Gezer, "Polis mesleği çileli bir meslek. Ama yıl dönümlerini de unutturmamaya çalışıyoruz. Bayrağı hakkıyla teslim etmemiz lazım. Şehitlerimizi minnetle, rahmetle, çalışanlarımızı saygıyla anıyoruz. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Türk polisi çok yaşasın." dedi.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, emniyet teşkilatı, şehit yakını ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

- Denizli

Denizli'de düzenlenen törende ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Serkan Bilgioğlu, Denizli Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilgioğlu, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı ve demokratik ilkelerden ödün vermeden görevlerine devam ettiklerini söyledi.

- Uşak

Uşak'ta Şekerevleri Şehitliği'nde başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor'dan kötü seri
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan kötü seri
Hafif ticari aracın çarptığı Cemre Nur, yaşama 12 gün tutunabildi
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı Cemre Nur, yaşama 12 gün ...
Aydın'da 2 hafta önce trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da 2 hafta önce trafik kazasında yaralanan kız ...
Nazilli Belediyespor - Düzcespor: 0-2
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Düzcespor: 0-2
Tuzburgazı Mahallesi'nde yenilenen sağlık evi açıldı
YEREL HABERLER Tuzburgazı Mahallesi'nde yenilenen sağlık evi açıldı
Efeler 09 Spor - Sapanca Gençlikspor: 0-0  
YEREL HABERLER Efeler 09 Spor - Sapanca Gençlikspor: 0-0  
Bitcoin Safiye ve eşinin 'Hakkımızdaki haberler kaldırılsın' talebine mahkemeden ret
YEREL HABERLER Bitcoin Safiye ve eşinin 'Hakkımızdaki haberler ...
Nazilli Belediyespor'un rakibi Düzcespor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un rakibi Düzcespor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.