Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılı kutlanıyor

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AYDIN (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Söke, İncirliova ve Germencik ilçelerinde tören düzenlendi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Arıcılar, törenin ardından Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.

- Söke

Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve beraberindeki polisler, Söke Asri Mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra heyet Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’i makamında ziyaret etti.

- Germencik

Germencik İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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