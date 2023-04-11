Aydın'da fide dağıtımı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'da Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerine 200 bin fide dağıtıldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi fideler, vatandaşlara ücretsiz verildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Fideleri ürettiğimiz tohumları, köy köy gezerek büyüklerimizden topladık. Bunlar, babaannelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin sandıklarında sakladığı tohumlar. Sağ olsunlar, güvenip tohumları bize verdiler." ifadelerini kullandı.









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