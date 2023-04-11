Söke Kaymakamlığı Roman vatandaşlara yönelik iftar programı düzenledi

AYDIN (AA) - Söke Kaymakamlığınca ilçedeki Roman vatandaşlara iftar verildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programına Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, protokol üyeleri ve Roman vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Güney, yaptığı konuşmada, ramazanın toplumsal dayanışmayı artırdığını, sevgi bağlarını da güçlenirdiğini söyledi.



İslamiyet'in insanları birleştirdiğine dikkati çeken Güney, "İftar sofraları ne kadar geniş olursa rahmeti de bereketi de o kadar çok olur. Tüm Roman vatandaşlarımıza, iftar sofrasında buluştuğumuz misafirlerimize gönülden selamlarımı iletiyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin." dedi.

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