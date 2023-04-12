Germencik'te kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adnan Güngör'ün kullandığı 09 C 2048 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir Otoyolu Söke Kavşağı'nda Ercan Açıkgöz yönetimindeki 09 LJ 306 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ali Sarı ile Bayram Uygun yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.









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