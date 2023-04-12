Söke'de lösemili çocuklar için kermes düzenlendi

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AYDIN (AA) - Söke'de kaymakamlık öncülüğünde bir özel okulun yürütücülüğünde lösemi hastası çocuklara yönelik "Benim Kahramanım Ol" projesi etkinliği düzenlendi.

Söke Belediye Meydanındaki etkinlikte konuşan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Söke'lilerin de tek vücut olarak yaraların sarılması için çaba gösterdiğini belirtti.



İlçede lösemili çocuklar için de örnek çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Güney, "Lösemili çocuklara yardım sağlayan LÖSEV'in 'Benim Kahramanım Ol' kampanyasında Doğa Okullarımızın öncülük ettiği bir projeyle karşınızdayız. Burada başta ilçemizdeki ihtiyaç sahibi lösemi ve kanser hastası yavrularımızın ihtiyaçlarına öncelik vererek bütün sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız ve vatandaşlarımızla bu mübarek ramazan günü yardımlaşma şuuruyla düzenlenen kermeste bizler Söke olarak elimizden geldiğince katkı sunacağız." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'nın da katıldığı kermeste ilçedeki iş dünyası meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda temsilci yer aldı.







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