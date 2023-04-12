GÜNCELLEME 2 - İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

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AYDIN (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'ta 10 Nisan'da bir iş merkezinin 3. katındaki iş yerinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldüren İ.K'nin (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir kağıt fabrikasında işçi olarak çalışan İ.K. ile Zehra Kalmaz'ın kasım ayında evlendikleri, kadının, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemenin aldığı koruma kararı kapsamında bir süre sığınma evinde kaldığı, olay günü de çiftin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

- Cenaze toprağa verildi

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan genç kadının cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesindeki Hacı Halil Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Özbey Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Zehra Kalmaz'ın babası Cemal Şahin, suçlunun hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi.

Kızının şiddet görmesi nedeniyle bir süre sığınma evinde kaldığını belirten Şahin, "Kızım 6-7 ay önce evlenmişti. Anlaşamıyorlardı, boşanma sürecini başlatmışlardı. Yaklaşık 10 gün sığınma evinde kalmıştı. Kızım 1 hafta önce beni telefonla arayıp 'Baba, bayramda yanına geleceğim' dedi. Gelemedi, nasip olmadı." diye konuştu.

- Olay

Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine giden İ.K, eşi Zehra Kalmaz'ı öldürdüğünü anlatmıştı. Zanlının ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, 3 yerinden bıçaklanan Kalmaz'ın cesedini bulmuştu.

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