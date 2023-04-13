Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 69 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 83,50 83,50 Natürel ham zeytinyağı 69,00 78,00 Salamuralık zeytin 12,50 14,31 St1 mahlıç 38,00 40,00





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