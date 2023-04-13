Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Ali Şahan (50) yönetimindeki 48 AIB 578 plakalı otomobil, Akçaova Kavşağında İbrahim Develi'nin (58) kullandığı 48 R 2866 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanarak Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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