Aydın Valisi Aksoy, jandarma ile iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, jandarma personeli ile iftar yaptı.

İl Jandarma Komutanlığınca kentteki kurum müdürlerine iftar verildi.

İftar yemeğine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de aralarında bulunduğu kurum müdürleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Aksoy, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.