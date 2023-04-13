Aydın Valisi Aksoy, jandarma ile iftar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy, jandarma ile iftar yaptı

AA

Aydın Valisi Aksoy, jandarma ile iftar yaptı

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, jandarma personeli ile iftar yaptı.

İl Jandarma Komutanlığınca kentteki kurum müdürlerine iftar verildi.

İftar yemeğine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de aralarında bulunduğu kurum müdürleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Aksoy, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi ...
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ...
Kuşadasıspor'da seri sonu
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da seri sonu
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Kuşadası Sazlık Koyu'nda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası Sazlık Koyu'nda 2 düzensiz göçmen cesedi ...
Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen ...
Boşanma aşamasındaki eşini, telefonun ekranında erkek fotoğrafı görünce öldürmüş (3)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini, telefonun ekranında erkek ...
Kuşadasıspor - Karaman Futbol Kulübü: 2-3
YEREL HABERLER Kuşadasıspor - Karaman Futbol Kulübü: 2-3
Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Söke'de lösemili çocuklar için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Söke'de lösemili çocuklar için kermes düzenlendi
GÜNCELLEME 2 - İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Germencik'te kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Germencik'te kamyonetle hafif ticari aracın ...
Aydın'da Polis Haftası nedeniyle lokma hayrı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da Polis Haftası nedeniyle lokma hayrı yapıldı
Söke Kaymakamlığı Roman vatandaşlara yönelik iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER Söke Kaymakamlığı Roman vatandaşlara yönelik iftar ...
Aydın'da öğrenciler Emniyet Müdürü Ekici'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Aydın'da öğrenciler Emniyet Müdürü Ekici'yi ziyaret ...
Aydın'da fide dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da fide dağıtımı yapıldı
Kuşadası'nda evinde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda evinde uyuşturucu yetiştiren kişi ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.