Aydın'da MHP milletvekili aday tanıtım töreni yapıldı

AYDIN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Efeler ilçesindeki bir salonda düzenlenen toplantıda konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Türkiye'nin çok önemli bir seçimle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye'yi kaderine terk etmeyeceklerini belirten Alıcık, "Çünkü biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. O yüzden çok çalışmalıyız. Bu seçimler kader seçimi. MHP olarak Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi Aydın'ın alayına talibiz. Çok çalışacağız. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. 3,5 yıldır tüm teşkilatlarımızla beraber Aydın'ı karış karış dolaşıyoruz. Elhamdülillah sokaktayız. MHP olarak çok da rahatız. Çünkü bu milletin derdiyle dertlenenleri Aydınlı da Türkiye de çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, MHP Aydın milletvekili adayları, Deniz Depboylu, Burak Pehlivan, Yusuf Keremit, Burhan Uçaş, Etem Yeşilyurt, Çetin Durmaz, Osman Gazi Cihangiroğlu ve Cengiz Ataseven de konuşma yaptı.

Aday tanıtım töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Milletvekili adayları daha sonra MHP İl Başkanlığının iftar programına katıldı.

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