Otomobili devrilen Kuyucak İlçe Emniyet Müdürü Taş, yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kuyucak İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş'ın kullandığı 09 R 067 plakalı otomobil, Polis Okulu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Taş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korhan Özmenlikan ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

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