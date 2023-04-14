Söke'de gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu

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AYDIN (AA) - Söke Kaymakamlığı tarafından gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar verildi.



İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftara, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Tek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Uysal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.



Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.



Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.







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