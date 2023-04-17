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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda dökme kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 110,00 110,00 Kuru incir, dökme 50,00 50,00 Siyah salamura zeytin 17,00 35,00 St1 mahlıç 36,00 40,00





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