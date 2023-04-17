AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda dökme kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|110,00
|110,00
|Kuru incir, dökme
|50,00
|50,00
|Siyah salamura zeytin
|17,00
|35,00
|St1 mahlıç
|36,00
|40,00
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