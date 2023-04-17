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GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

AA

GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evde çıkan tartışmada bıçaklanan 47 yaşındaki Hasan Erdoğan hayatını kaybetti.

5 Eylül Mahallesi'ndeki bir evde, S.K (46) ile Hasan Erdoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Münakaşanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hasan Erdoğan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.K. polis tarafından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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