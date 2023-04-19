Çine'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muğla'dan Aydın istikametine giden Celal Güner (56) yönetimindeki 10 AJL 747 plakalı otomobil, Yağcılar Mahallesi’nde aynı istikamete giden Müjgan Uyar (26) yönetimindeki 09 AGA 368 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Güner yönetimindeki otomobil, park halindeki 48 AKU 980 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Uyar, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müjgan Uyar'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Güner ise emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.