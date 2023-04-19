Germencik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenen E.U'nun adresine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada evlerden çalınan bazı ziynet eşyaları ile 6,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.









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