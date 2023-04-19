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Aydın'da denize giren kişi boğuldu

AA

Aydın'da denize giren kişi boğuldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Davutlar Mahallesi'nde denizde bir kişinin çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan Emine Islak'ın (74) hayatını kaybettiğini belirledi.

Islak'ın cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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