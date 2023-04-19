Aydın'da denize giren kişi boğuldu

Cips paketlerinin neden yarısı boş? Bu bir hile değil

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Davutlar Mahallesi'nde denizde bir kişinin çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan Emine Islak'ın (74) hayatını kaybettiğini belirledi.

Islak'ın cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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