Söke'de trafik ekipleri dron ile denetim yaptı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ekipleri dron ile trafik denetimi yaptı.



Ramazan Bayramı dolayısıyla, Söke ve çevresinde trafik yoğunlaştı.



Dron ile denetim yapan ekipler sürücüleri emniyet kemeri takmaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda da uyardı.

Kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

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